"Завтрак оплатил Ахметов, а прилетел на самолете Фирташа", — Арахамия в Трускавце (видео)

Глава фракции "Слуга народа" отшучивался от вопросов об отставке Разумкова и предложил награждать коллег номинацией "золотая сосна".

Вопрос отставки Дмитрия Разумкова пока не будет рассматриваться "слугами народа" в рамках выездного заседания фракции в Трускавце. Об этом в комментарии журналистам заявил глава президентской фракции Давид Арахамия.

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По словам нардепа, в ходе заседания в Трускавце "слуги народа" будут обсуждать план трансформации Украины, работу Верховной Рады, однако сегодня и завтра депутаты не планируют обсуждать отставку спикера Дмитрия Разумкова.

На вопрос журналистки, зачем Давид Арахамия взял в Трускавец с собой подписные листы за отставку спикера Верховной Рады, нардеп стал отшучиваться и процитировал сегодняшний диалог с другим украинским корреспондентом.

"Сегодня, например, я ехал, а мне человек звонит, не помню из какого издания, и спрашивает: "Кто вам оплатил номер?". Я же не знаю, я говорю: "За номер оплатил Игорь Валерьевич Коломойский, за завтрак — Пинчук, в обед — Ахметов, а прилетел на самолете Фирташа, как пишут в Telegram-каналах. Так правильно надо отвечать?", — ответил глава фракции "Слуга народа".

Давид Арахамия также заявил, что расписал всю программу выездного заседания "слуг народа" в Трускавце и не рассказал только про спецноминации для парламентариев.

Глава фракции также предложил наградить депутатов "Слуги народа" номинацией "золотая сосна", и рассчитывает, что эту идею поддержат коллеги.

Журналистка снова поинтересовалась, почему Давид Арахамия взял подписные листы об отставке Разумкова в Трускавец, и доволен ли глава фракции работой спикера Верховной Рады.

"Если бы я взял подписные листы по вам (журналистке — ред.), это же не означает, что я недоволен вашей работой?", — продолжил Арахамия и заявил, что взял данную документацию, чтобы об этом интересовались представители СМИ.

[ + – ] Давид Арахамия про отставку Разумкова

Ранее Фокус сообщал, что с 1 по 2 октября в Трускавце пройдет съезд нардепов фракции "Слуги народа". Несмотря на то, что Дмитрий Разумков зашел в Раду по партийным спискам партии "Слуга народа", спикер не получил приглашение в Трускавец.

Также Фокус рассказывал, что отставка Дмитрия Разумкова будет обсуждаться в Трускавце. По словам нардепа Никиты Потураева, у него есть непреодолимые политические разногласия со спикером Рады, и подтвердил, что вопрос Дмитрия Разумкова будет обсуждаться во время съезда нардепов "Слуги народа".