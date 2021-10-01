"Сніданок оплатив Ахметов, а прилетів на літаку Фірташа", — Арахамія в Трускавці (відео)

Глава фракції "Слуга народу" віджартовувався від питань про відставку Разумкова і запропонував нагороджувати колег номінацією "золота сосна".

Питання відставки Дмитра Разумкова поки не буде розглядатися "слугами народу" в межах виїзного засідання фракції в Трускавці. Про це в коментарі журналістам заявив глава президентської фракції Давид Арахамія.

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За словами нардепа, в процесі засідання в Трускавці "слуги народу" обговорюватимуть план трансформації України, роботу Верховної Ради, проте сьогодні та завтра депутати не планують обговорювати відставку спікера Дмитра Разумкова.

На питання журналістки, навіщо Давид Арахамія у Трускавець взяв із собою підписні листи за відставку спікера Верховної Ради, нардеп почав віджартовуватися і процитував сьогоднішній діалог з іншим українським кореспондентом.

"Сьогодні, наприклад, я їхав, а мені чоловік дзвонить, не пам'ятаю з якого видання, і питає: "Хто вам оплатив номер?". Я ж не знаю, я говорю: "За номер оплатив Ігор Валерійович Коломойський, за сніданок — Пінчук, а обід — Ахметов, а прилетів на літаку Фірташа, як пишуть у Telegram-каналах. Так правильно треба відповідати?" — відповів глава фракції "Слуга народу".

Давид Арахамія також заявив, що розписав усю програму виїзного засідання "слуг народу" в Трускавці й не розповів тільки про спецномінації для парламентаріїв.

Глава фракції також запропонував нагородити депутатів "Слуги народу" номінацією "золота сосна", і розраховує, що цю ідею підтримають колеги.

Журналістка знову поцікавилася, чому Давид Арахамія взяв підписні листи про відставку Разумкова в Трускавець, і чи задоволений глава фракції роботою спікера Верховної Ради.

"Якби я взяв підписні листи щодо вас (журналістки — ред.), це ж не означає, що я незадоволений вашою роботою?" — продовжив Арахамія і заявив, що взяв цю документацію, щоб про це цікавилися представники ЗМІ.

[ + – ] Давид Арахамія про відставку Разумкова

Раніше Фокус повідомляв, що з 1 по 2 жовтня в Трускавці пройде з'їзд нардепів фракції "Слуги народу". Незважаючи на те, що Дмитро Разумков зайшов у Раду за партійними списками партії "Слуга народу", спікер не отримав запрошення до Трускавця.

Також Фокус розповідав, що відставка Дмитра Разумкова обговорюватиметься в Трускавці. За словами нардепа Микити Потураєва, в нього є непереборні політичні розбіжності зі спікером Ради, і підтвердив, що питання Дмитра Разумкова буде обговорюватися під час з'їзду нардепів "Слуги народу".