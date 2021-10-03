"Мне не нужна никакая власть", — Зеленский об узурпации власти

"Я пришел что-то изменить, что-то пообещал. Если на этом пути есть те или иные "притормаживания"… передайте управление другому водителю", — заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Трускавце заявил, что он не узурпирует власть из-за отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

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По словам Зеленского, он пришел "что-то изменить", а не узурпировать власть. Если какой-то процесс пробуксовывает, то нужно искать новую дорогу.

"Мне не нужна никакая власть, при чем с самого начала. Я пришел что-то изменить, что-то пообещал. Если на этом пути есть те или иные "притормаживания", то давайте прокладывать другой путь или передайте управление другому водителю", — заявил президент.

Президент отметил, что готов сотрудничать и принимать во внимание мнение других: так, для решения некоторых проблем Зеленский приглашает министров со своими заместителями. Так он делает из-за того, что министр мог сослаться на своего заместителя, а тот на директора департамента — и для решения одной проблемы пришлось бы проводить встречи несколько раз.

"Приходят люди и говорят, что рейдерят землю, что есть такая проблема. Я вам скажу, что я делаю. Я вместе с министром, соответствующими заместителями и директорами департаментами собираюсь, и пытаюсь решить проблему", — рассказал украинский президент.

[ + – ] Брифинг Владимира Зеленского

Напомним, 4 октября стартует процедура отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова. Депутаты фракции "Слуга народа" собрали необходимое количество подписей. По словам Зеленского, позиция Разумкова не совпадает с мнением большинства нардепов и большинства украинцев.