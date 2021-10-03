"Мені не потрібна ніяка влада", — Зеленський про узурпацію влади

"Я прийшов щось змінити, щось пообіцяв. Якщо на цьому шляху є ті чи інші "пригальмовування"... передайте управління іншому водієві", — заявив президент.

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Трускавці заявив, що він не узурпує владу через відставку спікера Верховної ради Дмитра Разумкова.

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За словами Зеленського, він прийшов "щось змінити", а не узурпувати владу. Якщо якийсь процес пробуксовує, то потрібно прокладати нову дорогу.

"Мені не потрібна ніяка влада, при чому з самого початку. Я прийшов щось змінити, щось пообіцяв. Якщо на цьому шляху є ті чи інші "пригальмовування", то давайте прокладати інший шлях або передайте управління іншому водієві", — заявив президент.

Президент зазначив, що готовий співпрацювати та брати до уваги думку інших: так, для розв'язання деяких проблем Зеленський запрошує міністрів зі своїми заступниками. Так він робить через те, що міністр міг послатися на свого заступника, а той на директора департаменту — і для розв'язання однієї проблеми довелося б проводити зустрічі кілька разів.

"Приходять люди і кажуть, що рейдять землю, що є така проблема. Я вам скажу, що я роблю. Я разом з міністром, відповідними заступниками й директорами департаментів збираюся, і намагаюся вирішити проблему", — розповів український президент.

[ + – ] Брифінг Володимира Зеленського

Нагадаємо, 4 жовтня стартує процедура відставки спікера Ради Дмитра Разумкова. Депутати фракції "Слуга народу" зібрали необхідну кількість підписів. За словами Зеленського, позиція Разумкова не збігається з думкою більшості нардепів і більшості українців.