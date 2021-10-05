Арахамия пришел в Раду с гипсом на руке (фото)

Лидер фракции "Слуга народа" явился в парламент с травмой после съезда депутатов в Трускавце, где он отыграл диджей-сет.

Во вторник, 5 октября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пришел на заседание в Верховную Раду с перебинтованной рукой. Об этом свидетельствуют фотографии, обнародованные изданием Telegraf.

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Судя по снимкам, Арахамии на правую руку наложили гипс. Народный депутат не комментировал свою травму, поэтому информации, когда именно он ее получил, на данный момент нет.

Известно, что с 1 по 3 октября Арахамия вместе с коллегами по фракции находился в Трускавце на съезде, в рамках которого были собраны подписи за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Также в сети были опубликованы видео, на которых запечатлено, как глава фракции выступает в роли диджея на вечеринке в честь съезда.

[ + – ] Диджей-сет Арахамии в Трускавце

Также Арахамия сыграл для "слуг народа" барабанное соло.

[ + – ] Арахамия играет на барабанах

Как видно на этих кадрах, еще в Трускавце с рукой народного депутата было все в порядке.

По возвращении из Трускавца в Киев, в понедельник, 5 октября, Арахамия приходил в Верховную Раду для того, чтобы проконтролировать процесс верификации подписей, поставленных за отставку Разумкова, который по его словам, продолжался слишком долго. Перед этим глава "слуг" в парламенте посетил Офис президента, где встретился с сотрудниками администрации главы государства.

Поэтому на данный момент информации о том, где именно Арахамия повредил правую руку — в Трускавце или в Киеве — нет.

Ранее Фокус показывал, как Арахамия играет диджей-сет на съезде молодежного крыла "Слуги народа" в Скадовске.