Арахамія прийшов у Раду з гіпсом на руці (фото)
Лідер фракції "Слуга народу" з'явився в парламенті з травмою після з'їзду депутатів у Трускавці, де він відіграв діджей-сет.
У вівторок, 5 жовтня, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прийшов на засідання у Верховну Раду з перебинтованою рукою. Про це свідчать фотографії, оприлюднені виданням Telegraf.
Судячи по знімках, Арахамії на праву руку наклали гіпс. Народний депутат не коментував свою травму, тому інформації, коли саме він її отримав, на цей момент немає.
Відомо, що з 1 по 3 жовтня Арахамія разом із колегами по фракції перебував у Трускавці на з'їзді, у межах якого були зібрані підписи за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Також у мережі були опубліковані відео, на яких зображено, як глава фракції виступає в ролі діджея на вечірці на честь з'їзду.
Також Арахамія зіграв для "слуг народу" барабанне соло.
Як видно на цих кадрах, ще в Трускавці з рукою народного депутата було все в порядку.
Після повернення з Трускавця до Києва, в понеділок, 5 жовтня, Арахамія приходив до Верховної Ради для того, щоб проконтролювати процес верифікації підписів, поставлених за відставку Разумкова, який, за його словами, тривав занадто довго. Перед цим глава "слуг" у парламенті відвідав Офіс президента, де зустрівся зі співробітниками адміністрації глави держави.
Тому наразі інформації про те, де саме Арахамія пошкодив праву руку — у Трускавці або в Києві — немає.
Раніше Фокус показував, як Арахамія грає діджей-сет на з'їзді молодіжного крила "Слуги народу" в Скадовську.