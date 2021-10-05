Арахамія прийшов у Раду з гіпсом на руці (фото)

Лідер фракції "Слуга народу" з'явився в парламенті з травмою після з'їзду депутатів у Трускавці, де він відіграв діджей-сет.

У вівторок, 5 жовтня, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прийшов на засідання у Верховну Раду з перебинтованою рукою. Про це свідчать фотографії, оприлюднені виданням Telegraf.

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Судячи по знімках, Арахамії на праву руку наклали гіпс. Народний депутат не коментував свою травму, тому інформації, коли саме він її отримав, на цей момент немає.

Відомо, що з 1 по 3 жовтня Арахамія разом із колегами по фракції перебував у Трускавці на з'їзді, у межах якого були зібрані підписи за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Також у мережі були опубліковані відео, на яких зображено, як глава фракції виступає в ролі діджея на вечірці на честь з'їзду.

[ + – ] Діджей-сет Арахамії в Трускавці

Також Арахамія зіграв для "слуг народу" барабанне соло.

[ + – ] Арахамія грає на барабанах

Як видно на цих кадрах, ще в Трускавці з рукою народного депутата було все в порядку.

Після повернення з Трускавця до Києва, в понеділок, 5 жовтня, Арахамія приходив до Верховної Ради для того, щоб проконтролювати процес верифікації підписів, поставлених за відставку Разумкова, який, за його словами, тривав занадто довго. Перед цим глава "слуг" у парламенті відвідав Офіс президента, де зустрівся зі співробітниками адміністрації глави держави.

Тому наразі інформації про те, де саме Арахамія пошкодив праву руку — у Трускавці або в Києві — немає.

Раніше Фокус показував, як Арахамія грає діджей-сет на з'їзді молодіжного крила "Слуги народу" в Скадовську.