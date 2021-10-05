"Никаких доказательств нет", - "слуга" об офшорном скандале Зеленского

Нардеп Евгения Кравчук утверждает, что офшорами десять лет назад пользовались для того, чтобы уберечь свой бизнес от возможного захвата.

В "Слуге народа" прокомментировали информацию об оффшорных счетах президента Владимира Зеленского и зачисление на них десятков миллионов долларов начиная с 2012 года. Ситуацию объяснила заместитель председателя фракции СН и нардеп Евгения Кравчук, говорится в пресс-службе партии.

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По словам Кравчук, речь идет о сроке почти десятилетней давности, когда нынешний президент зарабатывал комиком, за чем наблюдала вся страна.

"…2012 год, речь не о сейчас, не о президенте Зеленском, а о тогда еще Зеленском, который работал совладельцем "Студии Квартал 95". Все видели, как он зарабатывал эти деньги, потому что это было фактически на глазах всей страны. Все видели продукцию: фильмы, программы, которые выходили на рейтинговых каналах, за интеллектуальный труд как раз и получались гонорары", — прокомментировала заместитель председателя фракции.

Нардеп утверждает, что в те времена многие компании переводили свой бизнес в офшоры, при чем не только для того, чтобы уклониться от уплаты налогов.

"Большинство бизнесов пользовались иностранными юрисдикциями не только для того, чтобы какие-то вещи с налогами делать, а для того, чтобы обезопасить свой бизнес от каких-то захватов, так как это будет юрисдикция другая, правовая. Президент Зеленский, когда вступал в свою должность, он выходил из компаний. Это зафиксировано в декларациях. По поводу вопроса журналистки, получал ли какие-то дивиденды, все отражено в декларации", — сообщила Кравчук.

Представитель СН подчеркнула, что Зеленский в 2012 году еще не был политиком.

"До политики еще было немного меньше, чем 10 лет", — отметила Кравчук.

Напомним, до этого расследование Pandora Papers комментировал заместитель главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, в расследовании представлена информация, которая уже использовалась оппонентами во время избирательной кампании в 2019 году.