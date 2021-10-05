"Ніяких доказів немає", — "слуга" про офшорний скандал Зеленського

Нардеп Євгенія Кравчук стверджує, що офшорами десять років тому користувалися для того, щоб уберегти свій бізнес від можливого захоплення.

В "Слузі народу" прокоментували інформацію про офшорні рахунки президента Володимира Зеленського та зарахування на них десятків мільйонів доларів, починаючи з 2012 року. Ситуацію пояснила заступниця голови фракції СН і нардеп Євгенія Кравчук, йдеться у пресслужбі партії.

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За словами Кравчук, йдеться про термін майже десятирічної давності, коли нинішній президент заробляв коміком, за чим спостерігала вся країна.

"…2012 рік, мова не про зараз, не про президента Зеленського, а про тоді ще Зеленського, який працював співвласником "Студії Квартал 95". Всі бачили, як він заробляв ці гроші, тому що це було фактично на очах всієї країни. Всі бачили продукцію: фільми, програми, які виходили на рейтингових каналах, за інтелектуальну працю якраз і виходили гонорари", — прокоментувала заступниця голови фракції.

Нардеп стверджує, що у ті часи багато компаній переводили свій бізнес в офшори і не тільки для того, щоб ухилитися від сплати податків.

"Більшість бізнесів користувалися іноземними юрисдикціями не тільки для того, щоб якісь речі з податками робити, а для того, щоб убезпечити свій бізнес від якихось захоплень, оскільки це буде юрисдикція інша, правова. Президент Зеленський, коли вступав на свою посаду, він виходив з компаній. Це зафіксовано в деклараціях. Щодо питання журналістки, чи отримував якісь дивіденди, все відображено в декларації", — повідомила Кравчук.

Представниця СН підкреслила, що Зеленський у 2012 році ще не був політиком.

"До політики ще було трохи менше, ніж 10 років", — зазначила Кравчук.

Нагадаємо, до цього розслідування Pandora Papers коментував заступник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, в розслідуванні представлена інформація, яка вже використовувалася опонентами під час виборчої кампанії у 2019 році.