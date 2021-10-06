Политика Отставка Разумкова
Разумков расширил доступ журналистов в здание Верховной Рады
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В кулуарах теперь могут находиться в пять раз больше журналистов – до 200 человек.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 6 октября ослабил действующие ограничения на работу журналистов в помещениях парламента.
Новые ограничения для журналистов в Раде:
- в пресс-центре на 3-м этаже могут работать до 200 человек;
- на балконе прессы в зале заседаний — 30 человек;
- в кулуарах 2-го этажа — 200 человек.
Также отменены ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа.
Сохраняются количественные ограничения для представителей каждого СМИ.
В пресс-центр на третьем этаже допускаются:
- от телевизионных каналов – не более двух съемочных групп (до четырех человек);
- от информагентств – до двух человек;
- от других изданий – по одному человеку.
В кулуары второго этажа допускаются:
- от ТВ-каналов – не более одной съемочной группы (до двух человек);
- от информагентств, в том числе фотокорреспонденты, – до двух человек;
- от других изданий – по одному человеку.
Отметим, что ранее кулуары пропускали только 40 человек: 22 – от телеканалов, и 18 фотографов.
Ранее Фокус сообщал, что 5 октября Разумков заявил о намерении обратиться в суд, если его попытаются лишить депутатского мандата.
Перед этим Верховная Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.