UA
UA
Разделы
Материалы
Политика Отставка Разумкова

Разумков расширил доступ журналистов в здание Верховной Рады

250
журналисты, рада, фото
Фото: Rada.gov.ua

В кулуарах теперь могут находиться в пять раз больше журналистов – до 200 человек.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 6 октября ослабил действующие ограничения на работу журналистов в помещениях парламента.

Новые ограничения для журналистов в Раде:

  • в пресс-центре на 3-м этаже могут работать до 200 человек;
  • на балконе прессы в зале заседаний — 30 человек;
  • в кулуарах 2-го этажа — 200 человек.

Также отменены ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа.

Сохраняются количественные ограничения для представителей каждого СМИ.

В пресс-центр на третьем этаже допускаются:

  • от телевизионных каналов – не более двух съемочных групп (до четырех человек);
  • от информагентств – до двух человек;
  • от других изданий – по одному человеку.

В кулуары второго этажа допускаются:

  • от ТВ-каналов – не более одной съемочной группы (до двух человек);
  • от информагентств, в том числе фотокорреспонденты, – до двух человек;
  • от других изданий – по одному человеку.

Отметим, что ранее кулуары пропускали только 40 человек: 22 – от телеканалов, и 18 фотографов.

распоряжение, разумков, журналисты

Ранее Фокус сообщал, что 5 октября Разумков заявил о намерении обратиться в суд, если его попытаются лишить депутатского мандата.

Перед этим Верховная Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.