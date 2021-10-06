Політика Відставка Разумкова
Разумков розширив доступ журналістів до будівлі Верховної Ради
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У кулуарах тепер можуть перебувати в п'ять разів більше журналістів — до 200 осіб.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 6 жовтня послабив чинні обмеження на роботу журналістів у приміщеннях парламенту.
Нові обмеження для журналістів у Раді:
- в пресцентрі на 3-му поверсі можуть працювати до 200 осіб;
- на балконі преси в залі засідань — 30 осіб;
- в кулуарах 2-го поверху — 200 осіб.
Також скасовані обмеження на пересування в кулуарах другого поверху.
Зберігаються кількісні обмеження для представників кожного ЗМІ.
У пресцентр на третьому поверсі допускаються:
- від телевізійних каналів — не більше двох знімальних груп (до чотирьох осіб);
- від інформагентств — до двох осіб;
- від інших видань — по одній людині.
У кулуари другого поверху допускаються:
- від ТБ-каналів — не більше однієї знімальної групи (до двох осіб);
- від інформагентств, зокрема фотокореспонденти, — до двох осіб;
- від інших видань — по одній людині.
Зазначимо, що раніше кулуари пропускали тільки 40 осіб: 22 — від телеканалів, і 18 фотографів.
Раніше Фокус повідомляв, що 5 жовтня Разумков заявив про намір звернутися до суду, якщо його спробують позбавити депутатського мандата.
Перед цим Верховна Рада відсторонила Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні.