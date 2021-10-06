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Політика Відставка Разумкова

Разумков розширив доступ журналістів до будівлі Верховної Ради

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журналісти, рада, фото
Фото: Rada.gov.ua

У кулуарах тепер можуть перебувати в п'ять разів більше журналістів — до 200 осіб.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 6 жовтня послабив чинні обмеження на роботу журналістів у приміщеннях парламенту.

Нові обмеження для журналістів у Раді:

  • в пресцентрі на 3-му поверсі можуть працювати до 200 осіб;
  • на балконі преси в залі засідань — 30 осіб;
  • в кулуарах 2-го поверху — 200 осіб.

Також скасовані обмеження на пересування в кулуарах другого поверху.

Зберігаються кількісні обмеження для представників кожного ЗМІ.

У пресцентр на третьому поверсі допускаються:

  • від телевізійних каналів — не більше двох знімальних груп (до чотирьох осіб);
  • від інформагентств — до двох осіб;
  • від інших видань — по одній людині.

У кулуари другого поверху допускаються:

  • від ТБ-каналів — не більше однієї знімальної групи (до двох осіб);
  • від інформагентств, зокрема фотокореспонденти, — до двох осіб;
  • від інших видань — по одній людині.

Зазначимо, що раніше кулуари пропускали тільки 40 осіб: 22 — від телеканалів, і 18 фотографів.

розпорядження, Разумков, журналісти

Раніше Фокус повідомляв, що 5 жовтня Разумков заявив про намір звернутися до суду, якщо його спробують позбавити депутатського мандата.

Перед цим Верховна Рада відсторонила Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні.