"Голоса собирал": Арахамия рассказал, как сломал руку (видео)

Глава президентской фракции не уточнил, где именно произошел инцидент — в Трускавце или по возвращении в Киев.

Нардеп и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сломал руку после езды на багги. Об этом парламентарий рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

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По его словам, в соцсетях появлялось много версий того, что произошло с рукой и почему он пришел с гипсом в Верховную Раду.

Сперва нардеп отшутился, что сломал руку во время сбора подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Голоса собирал…Есть несколько версий. Кто-то сказал, что я забирал подписные листы (об отставке Дмитрия Разумкова — ред.) и сломал руку", — пошутил Давид Арахамия в кулуарах Рады.

Как отметил глава президентской фракции "Слуга народа", он сломал руку после неудачной езды на багги. Однако Давид Арахамия не уточнил, где именно произошел инцидент — в Киеве или Трускавце, где проходило выездное заседание нардепов.

"Сломал руку, перевернулся. Ездил на багги и перевернулся. Все абсолютно прозаично", — добавил Давид Арахамия в общении с журналистами.

[ + – ] Давид Арахамия рассказал, как сломал руку

Ранее Фокус рассказывал, что Давид Арахамия пришел в Раду с гипсом на руке. Глава фракции "Слуга народа" после приезда из Трускавца явился на заседание парламента с перебинтованной рукой. Сам парламентарий Давид Арахамия не комментировал инцидент с рукой и гипсом.

Также Фокус сообщал, что Давид Арахамия развлекал "слуг народа" в Трускавце своим DJ-сетом. Глава фракции на выездном заседании "Слуги народа" в Трускавце выступал под псевдонимом Dj David Braun.