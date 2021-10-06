"Голоси збирав": Арахамія розповів, як зламав руку (відео)

Глава президентської фракції не уточнив, де саме стався інцидент — у Трускавці чи після повернення в Київ.

Нардеп і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зламав руку після їзди на баггі. Про це парламентарій розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради.

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За його словами, в соцмережах з'являлося багато версій того, що сталося з рукою, і чому він прийшов із гіпсом до Верховної Ради.

Спершу нардеп віджартувався, що зламав руку під час збору підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

"Голоси збирав... Є кілька версій. Хтось сказав, що я збирав підписні листи (про відставку Дмитра Разумкова — ред.) і зламав руку", — пожартував Давид Арахамія в кулуарах Ради.

Як зазначив глава президентської фракції "Слуга народу", він зламав руку після невдалої їзди на баггі. Однак Давид Арахамія не уточнив, де саме стався інцидент — у Києві чи Трускавці, де проходило виїзне засідання нардепів.

"Зламав руку, перекинувся. Їздив на баггі та перекинувся. Все абсолютно прозаїчно", — додав Давид Арахамія під час спілкування із журналістами.

[ + – ] Давид Арахамія розповів, як зламав руку

Раніше Фокус розповідав, що Давид Арахамія прийшов у Раду з гіпсом на руці. Глава фракції "Слуга народу" після приїзду з Трускавця з'явився на засідання парламенту з перебинтованою рукою. Сам парламентар Давид Арахамія не прокоментував інцидент із рукою і гіпсом.

Також Фокус повідомляв, що Давид Арахамія розважав "слуг народу" в Трускавці своїм DJ-сетом. Глава фракції на виїзному засіданні "Слуги народу" в Трускавці виступав під псевдонімом Dj David Braun.