"Слуга народа" пошла против повестки дня Рады и обвинила Разумкова в затягивании времени

Политсила предложила к рассмотрению не внесенные в повестку дня вопросы, заявив, что действующий спикер Рады поставил на повестку дня не самые важные вопросы.

Фракция "Слуга народа" считает, что нынешняя повестка дня Верховной Рады, которая размещена на официальном сайте парламента, является нелегитимной. Пресс-секретарь фракции СН Юлия Палийчук сообщила в Telegram-канале, что в этом виновен спикер ВР Дмитрий Размуков, который так и не собрал Согласительный совет для ее принятия.

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"Наша фракция считает, что заявление председателя ВР о необходимости трех дней для технической подготовки заседания Согласительного совета, это просто затягивание времени. Согласно нелегитимной повестке дня мы не будем проводить заседания, поэтому наша фракция предложила другой вариант, который не требует предварительного утверждения", — написала Палийчук.

Пресс-секретарь отметила, что этот вариант состоит из вопросов, которые не требуют внесения в повестку дня. Это постановления, связанные с переименованием населенных пунктов, проведением выборов, изменения границ населенных пунктов, разнообразные ратификации и тому подобное.

"Эти вопросы также важны, поскольку общины на местах ждут эти решения парламента уже довольно долго", — добавила представитель фракции.

Отметим, что 6 октября Рада поддержала кандидатуру "слуги" Даниила Гетманцева на председательство парламентом во время рассмотрения отставки Разумкова.

[ + – ] Голосование за Гетманцева

Как известно, "слуги" ожидали на текущей неделе выносить на рассмотрение вопрос об отставке председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Однако сделать это в озвученные сроки невозможно, поскольку это противоречит регламенту, что подтвердил сам Гетманцев.

Подписи за отставку Разумкова "слуги" начали собирать еще в Трускавце, где также обсуждался вопрос лишение спикера ВР мандата.