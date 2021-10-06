"Слуга народу" пішла проти порядку денного Ради і звинуватила Разумкова в затягуванні часу

Політсила запропонувала до розгляду не внесені до порядку денного питання, заявивши, що чинний спікер Ради поставив на порядок денний не найважливіші питання.

Фракція "Слуга народу" вважає, що нинішній порядок денний Верховної Ради, який розміщений на офіційному сайті парламенту, є нелегітимним. Прессекретарка фракції СН Юлія Палійчук повідомила в Telegram-каналі, що в цьому винен спікер ВР Дмитро Размуков, який так і не зібрав Погоджувальну раду для його ухвалення.

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"Наша фракція вважає, що заява голови ВР про необхідність трьох днів для технічної підготовки засідання Погоджувальної ради, це просто затягування часу. Згідно з нелегітимним порядком денним ми не будемо проводити засідання, тому наша фракція запропонувала інший варіант, який не вимагає попереднього затвердження", — написала Палійчук.

Прессекретарка зазначила, що цей варіант складається з питань, які не потребують внесення до порядку денного. Це постанови, пов'язані з перейменуванням населених пунктів, проведенням виборів, зміни меж населених пунктів, різноманітні ратифікації тощо.

"Ці питання також важливі, оскільки громади на місцях чекають ці рішення парламенту вже досить довго", — додала представниця фракції.

Зазначимо, що 6 жовтня Рада підтримала кандидатуру "слуги" Данила Гетманцева на головування парламентом під час розгляду відставки Разумкова.

[ + – ] Голосування за Гетманцева

Як відомо, "слуги" очікували на поточному тижні виносити на розгляд питання про відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Однак зробити це в озвучені терміни неможливо, оскільки це суперечить регламенту, що підтвердив сам Гетманцев.

Підписи за відставку Разумкова "слуги" почали збирати ще в Трускавці, де також обговорювалося питання позбавлення спікера ВР мандата.