Европарламент будет следить за процессом. Отставкой Разумкова обеспокоились на Западе

В Европарламенте опасаются нарушений процедуры отстранения от должности

Иностранные политики выразили обеспокоенность отставкой спикера парламента Дмитрия Разумкова, а Европарламент пообещал наблюдать за процедурой его отстранения. Комментарии западных партнеров появились в Twitter.

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Так, обеспокоенность увольнением парламентского главы выразила в Twitter немецкий политик и депутат Европарламента Виола Фон Крамон-Таубадель.

"Сегодня временно приостановлена инициатива "Слуги народа" по спикеру Рады Дмитрию Разумкову. Готовится полное исключение. Это очень беспокоит, особенно учитывая возможные нарушения процедуры в процессе. Мы в Европарламенте внимательно следим за отставкой Разумкова", — написала политик.

Прокомментировала в Twitter отставку спикера и заместитель председателя Atlantic Council Мелинда Харинг. Она добавила, что, если отставка произойдет, это будет показателем консолидации власти президентом Владимиром Зеленским.

"Увольнение спикера украинского парламента имеет большое значение, потому что он настаивает на том, чтобы парламент следовал процедурным правилам и мог сказать нет Зеленскому", — написала Харинг.

Разумков в Telegram-канале отреагировал на обеспокоенность западных партнеров его отставкой и поблагодарил их за активную позицию.

"Спасибо западным партнерам за поддержку!" — написал руководитель ВР.

Как известно, "Слуга народа" инициировала отставку Разумкова с поста спикера Рады. Подписи за данное решение начали собирать еще в Трускавце. Рассмотреть отстранение парламентского главы на этой неделе не позволяет регламент.

Ранее председатель партии "Слуга народа" и нардеп Александр Корниенко назвал причины, по которым Разумкова решили лишить должности.