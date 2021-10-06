Європарламент стежитиме за процесом. Відставкою Разумкова занепокоїлися на Заході

У Європарламенті побоюються порушень процедури відсторонення від посади

Іноземні політики висловили стурбованість відставкою спікера парламенту Дмитра Разумкова, а Європарламент пообіцяв спостерігати за процедурою його відсторонення. Коментарі західних партнерів з'явилися у Twitter.

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Так, стурбованість звільненням парламентського голови висловила в Twitter німецька політикиня та депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель.

"Сьогодні тимчасово припинена ініціатива "Слуги народу" щодо спікера Ради Дмитра Разумкова. Готується повне виключення. Це дуже турбує, особливо з огляду на можливі порушення процедури в процесі. Ми в Європарламенті уважно стежимо за відставкою Разумкова", — написала політикиня.

Прокоментувала у Twitter відставку спікера й заступниця голови Atlantic Council Мелінда Гарінг. Вона додала, що, якщо відставка відбудеться, це буде показником консолідації влади президентом Володимиром Зеленським.

"Звільнення спікера українського парламенту має велике значення, тому що він наполягає на тому, щоб парламент дотримувався процедурних правил і міг сказати ні Зеленському", — написала Гарінг.

Разумков у Telegram-каналі відреагував на занепокоєння західних партнерів його відставкою та подякував їм за активну позицію.

"Спасибі західним партнерам за підтримку!" — написав керівник ВР.

Як відомо, "Слуга народу" ініціювала відставку Разумкова з поста спікера Ради. Підписи за це рішення почали збирати ще в Трускавці. Розглянути відсторонення парламентського голови цього тижня не дозволяє регламент.

Раніше голова партії "Слуга народу" та нардеп Олександр Корнієнко назвали причини, через які Разумкова вирішили позбавити посади.