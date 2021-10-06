"Слава Богу!": Шмыгаль угодил в конфуз на заседании Кабмина (видео)

Инцидент произошел в момент подключения к заседанию нардепа Алексея Гончаренко, у которого были проблемы со связью.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль угодил в конфуз в ходе сегодняшнего заседания правительства. Видеоролик опубликовал Telegram-канал "Perepichka News".

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В ходе сегодняшнего заседания Кабинета министров Денис Шмыгаль хотел дать слово нардепу от "Европейской солидарности" Алексею Гончаренко.

Однако из-за плохой связи Алексей Гончаренко не смог подключиться к заседанию правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль забыл выключить свой микрофон и сказал "Слава Богу". Осознав, что аппаратура работает, глава правительства рассмеялся и выключил микрофон.

Алексей Гончаренко еще какое-то время пытался подключиться для участия в заседании, однако выступить ему не удалось.

"Алексей, мы вас видим с трудом и совсем не слышим… Проблемы со связью", — подытожил Денис Шмыгаль.

[ + – ] Конфуз Шмыгаля с микрофоном на заседании Кабмина

Ранее Фокус рассказывал про другой конфуз в прямом эфире. В прямом эфире "Суспільного" уборщица начала мыть полы в студии. Ведущие эфира не растерялись и пригласили уборщицу в кадр, чтобы поближе познакомить ее со зрителями канала "Суспільне".

Также Фокус сообщал, что Виталий Кличко оконфузился, рассказывая о смертности от COVID-19 в больницах. Городского голову обвиняли в заучивании фраз, не вникая в их суть, когда он рассуждал об уровне смертности пациентов в отделениях интенсивной терапии.