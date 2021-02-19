В прямом эфире "Суспільного" произошел конфуз: уборщица начала мыть полы в студии (видео)

Ведущие не растерялись и пригласили женщину в кадр, чтобы познакомить ее со зрителями.

В прямом эфире программы "Ранок на Суспільному", которая транслируется на телеканале "Суспільне", уборщица неожиданно зашла в студию и начала мыть полы. Инцидент произошел 17 февраля.

Вели программу Виктор Дяченко и Ольга Топольницкая. Они обратили внимание на женщину со шваброй и сообщили ей, что ведут прямой эфир, однако уборщица продолжила выполнять свою работу. В сторону она отошла лишь через время.

Затем ведущие сообщили, что сейчас будет транслироваться эфир новостей, и в оставшееся время нахождения в прямом эфире пригласили женщину, чтобы познакомить с ней зрителей телеканала.

"Мы хотели бы познакомить вас с человеком. Вы сегодня уже ее видели. Спонтанно в День спонтанного проявления доброты. Знакомьтесь, это "хозяйка" нашей студии Анна Григорьевна, которая создает здесь кофморт. Спасибо вам за это!", – сказал ведущий, представляя женщину зрителям.

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