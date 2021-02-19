У прямому ефірі "Суспільного" стався конфуз: прибиральниця почала мити підлогу в студії (відео)

Ведучі не розгубилися і запросили жінку в кадр, щоб познайомити її з глядачами.

У прямому ефірі програми "Ранок на Суспільному", яка транслюється на телеканалі "Суспільне", прибиральниця несподівано зайшла в студію і почала мити підлогу. Інцидент стався 17 лютого.

Вели програму Віктор Дяченко та Ольга Топольницька. Вони звернули увагу на жінку зі шваброю і повідомили їй, що ведуть прямий ефір, однак прибиральниця продовжила виконувати свою роботу. У сторону вона відійшла лише через годину.

Потім ведучі повідомили, що зараз буде транслюватися ефір новин, і в час, що залишився в прямому ефірі, запросили жінку, щоб познайомити з нею глядачів телеканалу.

"Ми хотіли б познайомити вас з людиною. Ви сьогодні вже її бачили. Спонтанно в День спонтанного прояву доброти. Знайомтеся, це "господиня" нашої студії Анна Григорівна, яка створює тут комфорт. Спасибі вам за це!", — сказав ведучий, представляючи жінку глядачам.

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