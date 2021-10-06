"Слава Богу!": Шмигаль утрапив у конфуз на засіданні Кабміну (відео)

Інцидент стався в момент підключення до засідання нардепа Олексія Гончаренка, у якого були проблеми зі зв'язком.

Глава Кабміну Денис Шмигаль утрапив у конфуз під час сьогоднішнього засідання уряду. Відеоролик опублікував Telegram-канал "Perepichka News".

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У ході сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів Денис Шмигаль хотів дати слово нардепу від "Європейської солідарності" Олексію Гончаренку.

Однак через поганий зв'язок Олексій Гончаренко не зміг підключитися до засідання уряду.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль забув вимкнути свій мікрофон і сказав "Слава Богу". Усвідомивши, що апаратура працює, глава уряду розсміявся та вимкнув мікрофон.

Олексій Гончаренко ще якийсь час намагався підключитися для участі в засіданні, однак виступити йому не вдалося.

"Олексію, ми насилу вас бачимо і зовсім не чуємо... Проблеми зі зв'язком", — підсумував Денис Шмигаль.

[ + – ] Конфуз Шмигаля з мікрофоном на засіданні Кабміну

Раніше Фокус розповідав про інший конфуз у прямому ефірі. У прямому ефірі "Суспільного" прибиральниця почала мити підлогу в студії. Ведучі ефіру не розгубилися та запросили прибиральницю в кадр, щоб ближче познайомити її з глядачами каналу "Суспільне".

Також Фокус повідомляв, що Віталій Кличко осоромився, розповідаючи про смертність від COVID-19 у лікарнях. Міського голову звинувачували в заучуванні фраз, не вникаючи в їхню суть, коли він розмірковував про рівень смертності пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.