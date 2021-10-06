Под Одессой депутат горсовета возмутился раздачей земли АТОшникам (видео)

Когда на заседании обсуждали выделение участнику АТО двух гектаров земли, политик поставил под сомнение, что этот боец сделал для страны больше, чем он сам.

Во время сессии городского совета в городе Подольск Одесской области разгорелся скандал, который спровоцировал местный депутат от фракции "Европейская солидарность", возмутившийся тем, что участникам боевых действий на Донбассе выделяют землю, а ему — нет. Соответствующее видео опубликовал "7 канал".

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Речь идет о Владимире Колеснике, который во время заседания заявил: "Ну чем тот АТОшник лучше меня? Он что, больше сделал для Украины или для города? Говорят, 24 человека выдали [землю]. Достаточно! Потом следующий список, опять", — эмоционально заявил Колесник.

Другие присутствующие в зале заседаний депутаты возмутились услышанным. Телеканал отмечает, что на заседании, попавшем на видео, речь шла о выделении АТОшнику двух гектаров земли.

Напомним, что ранее в Николаевском горсовете возник конфликт на почве языка. На сессии, которая состоялась 2 февраля, депутаты фракции ОПЗЖ Владислав Чайка и Александр Медведев принципиально отказались выступать на украинском языке и говорили на русском. Просьбу перейти на государственный язык те проигнорировали, потому мэра города Александр Сенкевич решил синхронно переводить их слова.

Фокус также писал о том, что 24 февраля во время третьей по счету сессии Харьковского городского совета VIII созыва произошла потасовка депутатов. Депутаты ссорились и дрались из-за украинского языка, отношения к Майдану и маршалу Жукову.