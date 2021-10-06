Під Одесою депутат міськради обурився роздачею землі АТОшникам (відео)

Коли на засіданні обговорювали виділення учаснику АТО двох гектарів землі, політик поставив під сумнів, що цей боєць зробив для країни більше, ніж він сам.

Під час сесії міської ради в місті Подільськ Одеської області розгорівся скандал, який спровокував місцевий депутат від фракції "Європейська солідарність", який обурився тим, що учасникам бойових дій на Донбасі виділяють землю, а йому — ні. Відповідне відео опублікував "7 канал".

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Йдеться про Володимира Колесника, який під час засідання заявив: "Ну чим той АТОшник кращий за мене? Він що, більше зробив для України або для міста? Кажуть, 24 людиням видали [землю]. Досить! Потім наступний список, знову", — емоційно заявив Колесник.

Інші присутні в залі засідань депутати обурилися почутим. Телеканал зазначає, що на засіданні, яке потрапив на відео, йшлося про виділення АТОшнику двох гектарів землі.

Нагадаємо, що раніше в Миколаївській міськраді виник конфлікт на ґрунті мови. На сесії, яка відбулася 2 лютого, депутати фракції ОПЗЖ Владислав Чайка та Олександр Мєдвєдєв принципово відмовилися виступати українською мовою та говорили російською. Прохання перейти на державну мову ті проігнорували, тому мер міста Олександр Сенкевич вирішив синхронно перекладати їхня слова.

Фокус також писав про те, що 24 лютого під час третьої за рахунком сесії Харківської міської ради VIII скликання сталася бійка депутатів. Депутати сварилися та билися через українську мову, ставлення до Майдану та маршала Жукова.