"Во всех бедах у нас виноват Путин", — бывший "слуга" оправдал Россию с оккупацией Крыма (видео)

Украина, по мнению нардепа, должна отказаться от курса "АнтиРоссия", который является разрушительным для страны.

Исключенный из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко засомневался в том, что Россия оккупировала Крым. Заявление парламентарий сделал в эфире Украина 24.

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По его словам, Украина сегодня должна думать об экономике и цене на газ, а власти пользуются принципом в политике "создай себе врага".

"Вот вы создали (врага — ред.)… Во всех бедах у нас сейчас виноват Путин. Куда не возьмись, везде Путин, а теперь еще и Лукашенко виноват. Нужно курс менять, нужно думать об экономике, нужно понимать, что у нас с ценой на газ. И проект "АнтиРоссия" будет всегда разрушительным для Украины. Нравится это кому-то, или не нравится", — заявил Евгений Шевченко в эфире Украина 24.

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп также затронул тему оккупации Крыма и засомневался в том, что Россия аннексировала украинский полуостров. Шевченко утверждает, что Крым оккупировали "88% граждан, которые пришли на референдум".

"Вот вы говорите про деоккупацию Крыма. А кто оккупировал Крым? Если так по-честному говорить, 88% тех, кто пришел на референдум, и оккупировали этот Крым. Такое ощущение, что Россия завоевала, а все крымчане несчастные и бедные, их там держат в плену", — продолжил народный депутат.

На уточняющий вопрос ведущих, оккупировала ли Россия украинский Крым, Евгений Шевченко добавил: "А чего же они не сопротивляются тогда?".

[ + – ] Евгений Шевченко про оккупацию Крыма

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп не первый раз попадает в скандал с подобными заявлениями. Ранее Фокус сообщал, что Евгений Шевченко призывал к дружбе с Россией и Беларусью. По словам народного депутата, Украина должна избавиться от "диктатуры Запада" и изменить свою политику по отношению к соседним странам.

Также Фокус рассказывал, что Евгений Шевченко в прямом эфире заявил о любви к Лукашенко. Исключенный из "Слуги народа" депутат назвал Александра Лукашенко "народным президентом" и заявил, что искренне его любит.