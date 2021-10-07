"У всіх бідах у нас винен Путін", — колишній "слуга" виправдав Росію з окупацією Криму (відео)

Україна, на думку нардепа, повинна відмовитися від курсу "АнтиРосія", який є руйнівним для країни.

Виключений з фракції "Слуга народу" Євген Шевченко засумнівався в тому, що Росія окупувала Крим. Заяву парламентарій зробив в ефірі Україна 24.

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За його словами, Україна сьогодні повинна думати про економіку та ціну на газ, а влада користується принципом у політиці "створи собі ворога".

"Ось ви створили (ворога — ред.)... У всіх бідах у нас зараз винен Путін. Куди не візьмися, всюди Путін, а тепер ще й Лукашенко винен. Потрібно курс міняти, потрібно думати про економіку, потрібно розуміти, що в нас із ціною на газ. І проєкт "АнтиРосія" буде завжди руйнівним для України. Подобається це комусь, чи не подобається", — заявив Євген Шевченко в ефірі Україна 24.

Виключений з фракції "Слуга народу" нардеп також торкнувся теми окупації Криму і засумнівався в тому, що Росія анексувала український півострів. Шевченко стверджує, що Крим окупували "88% громадян, які прийшли на референдум".

"Ось ви говорите про деокупацію Криму. А хто окупував Крим? Якщо так по-чесному говорити, 88% тих, хто прийшов на референдум, й окупували цей Крим. Таке відчуття, що Росія завоювала, а всі кримчани нещасні та бідні, їх там тримають в полоні", — продовжив народний депутат.

На уточнювальне запитання ведучих, чи окупувала Росія український Крим, Євген Шевченко додав: "А чого ж вони не чинять опір тоді?".

[ + – ] Євген Шевченко про окупацію Криму

Виключений з фракції "Слуга народу" нардеп не вперше потрапляє в скандал із подібними заявами. Раніше Фокус повідомляв, що Євген Шевченко закликав до дружби з Росією і Білоруссю. За словами народного депутата, Україна повинна позбутися від "диктатури Заходу" і змінити свою політику щодо сусідніх країн.

Також Фокус розповідав, що Євген Шевченко в прямому ефірі заявив про любов до Лукашенка. Виключений зі "Слуги народу" депутат назвав Олександра Лукашенка "народним президентом" і заявив, що щиро його любить.