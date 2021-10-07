"По Разумкову никто не договаривался. Это позиция фракции, а не ОП", - Гетманцев (видео)

"Слуга" уверяет, что влияние политсилы и Офиса президента друг на друга является взаимным и нардепы могут навязывать администрации Зеленского позиции касательно разных вопросов.

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что решение по отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова было позицией фракции, а не Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом парламентарий сказал в комментарии журналистке Фокуса.

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"Я хочу подчеркнуть, что это манипуляция, что это (решение об отставке Разумкова, — ред.) является позицией президента. Вы видели, что позиции президента нет. Монобольшинство есть у монобольшинства. Мы являемся одной командой с президентом, безусловно. Но позиция касательно спикера — это позиция монобольшинства. Никто никого через колено не ломает, никто ни с кем не проводит никакие операции", — сказал Гетманцев в комментарии Фокусу.

Также парламентарий считает манипулятивной информацию касательно того, что "кто-то кому-то платил" за голосование в пользу отставки Разумкова.

"Где подтверждение слухов, которые спикер распространил на согласительном совете? Куда прийти за деньгами?", — иронично поинтересовался Гетманцев.

Отвечая на вопрос о влиянии Офиса президента на деятельность парламента нардеп заявил, что у Зеленского с партией "Слуга народа" общая программа, потому "влияние является взаимным".

"Я считаю, что народные депутаты Верховной Рады являются достаточно профессиональными, чтобы принимать самостоятельные решения. Мы — одна команда. Влияния являются взаимными. Рада влияет на позицию Кабмина и Офиса президента, поскольку мы встречаемся на совещаниях. Мы навязываем свою позицию относительно тех или иных вопросов. Не ОП. Он же маленький, там за каждое направление отвечает по одному человеку", — заверил Гетманцев.

[ + – ] Даниил Гетманцев о Верховной Раде, Офисе президента и Разумкове

Напомним, решение об отставке Разумкова с должности председателя парламента было принято в четверг, 7 октября. "За" это проголосовали 284 нардепа.

С заявлением о том, что в Раде начали скупать голоса за его отставку Разумков выступил во время согласительного совета 20 сентября. Для проверки этой информации парламентарий обратился в антикоррупционные органы.