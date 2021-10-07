"За Разумкова ніхто не домовлявся. Це позиція фракції, а не ОП", — Гетманцев (відео)

"Слуга" запевняє, що вплив політсили й Офісу президента одне на одного є взаємним і нардепи можуть нав'язувати адміністрації Зеленського позиції щодо різних питань.

Народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що рішення щодо відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова було позицією фракції, а не Офісу президента України Володимира Зеленського. Про це парламентарій сказав у коментарі журналістці Фокуса.

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"Я хочу підкреслити, що це маніпуляція, що це (рішення про відставку Разумкова, — ред.) є позицією президента. Ви бачили, що позиції президента немає. Монобільшість є у монобільшості. Ми є однією командою з президентом, безумовно. Але позиція щодо спікера — це позиція монобільшості. Ніхто нікого через коліно не ламає, ніхто ні з ким не проводить ніякі операції", — сказав Гетманцев у коментарі Фокусу.

Також парламентарій вважає маніпулятивною інформацію щодо того, що "хтось комусь платив" за голосування на користь відставки Разумкова.

"Де підтвердження чуток, які спікер поширив на погоджувальній раді? Куди прийти за грошима?" — іронічно поцікавився Гетманцев.

Відповідаючи на питання про вплив Офісу президента на діяльність парламенту нардеп заявив, що в Зеленського з партією "Слуга народу" спільна програма, тому "вплив є взаємним".

"Я вважаю, що народні депутати Верховної Ради є достатньо професійними, щоб ухвалювати самостійні рішення. Ми — одна команда. Впливи є взаємними. Рада впливає на позицію Кабміну й Офісу президента, оскільки ми зустрічаємося на нарадах. Ми нав'язуємо свою позицію щодо тих чи інших питань. Не ОП. Він же маленький, там за кожен напрямок відповідає по одній людині", — запевнив Гетманцев.

[ + – ] Данило Гетманцев про Верховну Раду, Офіс президента і Разумкова

Нагадаємо, рішення про відставку Разумкова з посади голови парламенту було ухвалене в четвер, 7 жовтня. "За" це проголосували 284 нардепи.

Із заявою про те, що в Раді почали скуповувати голоси за його відставку Разумков виступив під час погоджувальної ради 20 вересня. Для перевірки цієї інформації парламентарій звернувся в антикорупційні органи.