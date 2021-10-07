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Мэр Львова Садовый оконфузился из-за включенного микрофона в горсовете (видео)

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Садовый, горсовет, мат
Фото: Львовский городской совет | Садовый выругался матом во время сессии горсовета (видео)

Городской глава нецензурно выругался после того, как депутат попросил его передать слово для обращения касательно одного из детских садов.

Во время заседания Львовского городского совета в четверг, 7 октября, мэр города Андрей Садовый нецензурно выругался в ответ на просьбу одного из депутатов. Перед этим градоначальник забыл выключить микрофон, в результате чего бранное слово услышали все присутствующие, а также зрители местного телеканала NTA.

Так, депутат из фракции "Свобода" Любомир Мельничук попросил Садового предоставить слово людям, которые должны были озвучить обращение, касающееся одного из львовских детсадов.

В ответ мэр города возмутился: "Мы этого не планировали! Ну давайте каждая фракция будет приводить по десять человек и давать им слово. Ну это же нечестно, друзья мои! Это нечестно!".

Затем Садовый объявил перерыв на пять минут и позвал руководителей фракций горсовета подойти к президиуму, после чего выругался при включенном микрофоне: "Бл**ь".

Садовый нецензурно выругался на заседании Львовского горсовета

Напомним, похожий инцидент недавно произошел с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Глава правительства также забыл выключить свой микрофон и сказал "Слава Богу" в ответ на то, что народному депутату от "Европейской солидарности" Алексею Гончаренко не удалось подключиться к заседанию Кабмина.

Ранее Фокус писал о том, как мэр Киева Виталий Кличко, рассказывая о летальных случаях коронавируса, сообщил, что в отделениях интенсивной терапии умирает каждый второй пациент. Журналисты пришли к выводу, что градоначальник повторяет заученные фразы о пандемии, не вникая в их суть.