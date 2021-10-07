Мэр Львова Садовый оконфузился из-за включенного микрофона в горсовете (видео)

Городской глава нецензурно выругался после того, как депутат попросил его передать слово для обращения касательно одного из детских садов.

Во время заседания Львовского городского совета в четверг, 7 октября, мэр города Андрей Садовый нецензурно выругался в ответ на просьбу одного из депутатов. Перед этим градоначальник забыл выключить микрофон, в результате чего бранное слово услышали все присутствующие, а также зрители местного телеканала NTA.

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Так, депутат из фракции "Свобода" Любомир Мельничук попросил Садового предоставить слово людям, которые должны были озвучить обращение, касающееся одного из львовских детсадов.

В ответ мэр города возмутился: "Мы этого не планировали! Ну давайте каждая фракция будет приводить по десять человек и давать им слово. Ну это же нечестно, друзья мои! Это нечестно!".

Затем Садовый объявил перерыв на пять минут и позвал руководителей фракций горсовета подойти к президиуму, после чего выругался при включенном микрофоне: "Бл**ь".

[ + – ] Садовый нецензурно выругался на заседании Львовского горсовета

Напомним, похожий инцидент недавно произошел с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Глава правительства также забыл выключить свой микрофон и сказал "Слава Богу" в ответ на то, что народному депутату от "Европейской солидарности" Алексею Гончаренко не удалось подключиться к заседанию Кабмина.

Ранее Фокус писал о том, как мэр Киева Виталий Кличко, рассказывая о летальных случаях коронавируса, сообщил, что в отделениях интенсивной терапии умирает каждый второй пациент. Журналисты пришли к выводу, что градоначальник повторяет заученные фразы о пандемии, не вникая в их суть.