Мер Львова Садовий осоромився через увімкнений мікрофон у міськраді (відео)

Міський голова нецензурно вилаявся після того, як депутат попросив його передати слово для звернення щодо одного з дитячих садків Львова.

Під час засідання Львівської міської ради у четвер, 7 жовтня, мер міста Андрій Садовий нецензурно вилаявся у відповідь на прохання одного з депутатів. Перед цим градоначальник забув вимкнути мікрофон, унаслідок чого лайливе слово почули всі присутні, а також глядачі місцевого телеканалу NTA.

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Так, депутат із фракції "Свобода" Любомир Мельничук попросив Садового надати слово людям, які повинні були озвучити звернення, що стосується одного з львівських дитсадків.

У відповідь мер міста обурився: "Ми цього не планували! Ну давайте кожна фракція буде приводити по десять чоловік і давати їм слово. Ну це ж нечесно, друзі мої! Це нечесно!".

Потім Садовий оголосив перерву на п'ять хвилин і покликав керівників фракцій міськради підійти до президії, після чого вилаявся у ввімкнений мікрофон: "Бл**ь".

[ + – ] Садовий нецензурно вилаявся на засіданні Львівської міськради

Нагадаємо, схожий інцидент нещодавно стався з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Глава уряду також забув вимкнути свій мікрофон і сказав "Слава Богу" у відповідь на те, що народному депутату від "Європейської солідарності" Олексію Гончаренко не вдалося підключитися до засідання Кабміну.

Раніше Фокус писав про те, як мер Києва Віталій Кличко, розповідаючи про летальні випадки коронавірусу, повідомив, що у відділеннях інтенсивної терапії вмирає кожен другий пацієнт. Журналісти дійшли висновку, що градоначальник повторює завчені фрази про пандемію, не вникаючи в їх суть.