Появились новые фото с места смерти нардепа Полякова (18+)

По данным СМИ, такси, в котором ехал депутат, направлялось в одно из заведений на Березняках. О том, что его клиент потерял сознание, водитель узнал только после остановки полицией.

В сети появились новые снимки с места смерти народного депутата Антона Полякова в Киеве. На них изображен депутат, лежащий на дороге рядом с портмоне, а также автомобиль такси Hyundai Sonata, в котором ему стало плохо. Фотографии опубликовало издание "Ракурс".

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Также журналисты со ссылкой водителя автомобиля сообщили, что Поляков остановил такси без вызова через приложение на проспекте Соборности. При этом нардеп не указал таксисту четкого адреса, а просто попросил приехать к заведению на Березняках.

[ + – ] Автомобиль такси, в котором Полякову стало плохо

По словам таксиста, ему показалось, что Поляков находится в состоянии алкогольного опьянения, так как в какой-то момент пассажир прилег на заднее сидение авто. О том, что нардеп потерял сознание, водитель не догадывался.

В свою очередь следственно-оперативная группа не обнаружила на теле депутата синяков, ушибов или других следов насилия.

[ + – ] Фото с места смерти Полякова

По данным Киевской городской прокуратуры, все ценные вещи нардепа были при нем — документы, мобильный телефон и деньги были изъяты правоохранителями с места происшествия.

"Причина смерти будет установлена по результатам вскрытия, которое сейчас продолжается", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 33-летний народный депутат из группы "За будущее" Антон Поляков, избранный в Верховную Раду от партии "Слуга народа" в 2019 году, скончался в ночь на пятницу, 8 октября. По данным правоохранителей, нардепу стало плохо в такси. Позже машину за нарушение ПДД остановили патрульные, которые и обнаружили Полякова без сознания. Медики безуспешно пытались реанимировать политика.

Вчера, в четверг, 7 октября, Поляков принимал участие в заседании Верховной Рады и поддержал отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента.