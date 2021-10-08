Появились новые фото с места смерти нардепа Полякова (18+)
По данным СМИ, такси, в котором ехал депутат, направлялось в одно из заведений на Березняках. О том, что его клиент потерял сознание, водитель узнал только после остановки полицией.
В сети появились новые снимки с места смерти народного депутата Антона Полякова в Киеве. На них изображен депутат, лежащий на дороге рядом с портмоне, а также автомобиль такси Hyundai Sonata, в котором ему стало плохо. Фотографии опубликовало издание "Ракурс".
Также журналисты со ссылкой водителя автомобиля сообщили, что Поляков остановил такси без вызова через приложение на проспекте Соборности. При этом нардеп не указал таксисту четкого адреса, а просто попросил приехать к заведению на Березняках.
По словам таксиста, ему показалось, что Поляков находится в состоянии алкогольного опьянения, так как в какой-то момент пассажир прилег на заднее сидение авто. О том, что нардеп потерял сознание, водитель не догадывался.
В свою очередь следственно-оперативная группа не обнаружила на теле депутата синяков, ушибов или других следов насилия.
По данным Киевской городской прокуратуры, все ценные вещи нардепа были при нем — документы, мобильный телефон и деньги были изъяты правоохранителями с места происшествия.
"Причина смерти будет установлена по результатам вскрытия, которое сейчас продолжается", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 33-летний народный депутат из группы "За будущее" Антон Поляков, избранный в Верховную Раду от партии "Слуга народа" в 2019 году, скончался в ночь на пятницу, 8 октября. По данным правоохранителей, нардепу стало плохо в такси. Позже машину за нарушение ПДД остановили патрульные, которые и обнаружили Полякова без сознания. Медики безуспешно пытались реанимировать политика.
Вчера, в четверг, 7 октября, Поляков принимал участие в заседании Верховной Рады и поддержал отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента.