З'явилися нові фото з місця смерті нардепа Полякова (18+)

За даними ЗМІ, таксі, у якому їхав депутат, прямувало в один із закладів на Березняках. Про те, що його клієнт утратив свідомість, водій дізнався тільки після зупинки поліцією.

У мережі з'явилися нові знімки з місця смерті народного депутата Антона Полякова в Києві. На них зображений депутат, який лежить на дорозі поруч із портмоне, а також автомобіль таксі Hyundai Sonata, у якому йому стало погано. Фотографії опублікувало видання "Ракурс".

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Також журналісти з посиланням на водія автомобіля повідомили, що Поляков зупинив таксі без виклику через додаток на проспекті Соборності. При цьому нардеп не вказав таксисту чітку адресу, а просто попросив приїхати до закладу на Березняках.

[ + – ] Автомобіль таксі, в якому Полякову стало погано

За словами таксиста, йому здалося, що Поляков перебуває у стані алкогольного сп'яніння, оскільки в якийсь момент пасажир приліг на заднє сидіння авто. Про те, що нардеп знепритомнів, водій не здогадувався.

У свою чергу слідчо-оперативна група не виявила на тілі депутата синців, ударів або інших слідів насильства.

[ + – ] Фото з місця смерті Полякова

За даними Київської міської прокуратури, усі цінні речі нардепа були при ньому — документи, мобільний телефон і гроші були вилучені правоохоронцями з місця події.

"Причина смерті буде встановлена за результатами розтину, який зараз триває", — повідомили в пресслужбі відомства.

Нагадаємо, 33-річний народний депутат із групи "За майбутнє" Антон Поляков, обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу" у 2019 році, помер у ніч на п'ятницю, 8 жовтня. За даними правоохоронців, нардепу стало погано в таксі. Пізніше машину за порушення ПДР зупинили патрульні, які й виявили Полякова без свідомості. Медики безуспішно намагалися реанімувати політика.

Учора, в четвер, 7 жовтня, Поляков брав участь у засіданні Верховної Ради та підтримав відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера парламенту.