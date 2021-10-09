США и Евросоюз высказали "сильное разочарование" задержкой избрания руководителя САП

Президент Владимир Зеленский считает, что для завершения конкурса нет никаких объективных препятствий.

ЕС и США "сильно разочарованы" непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на Facebook-странице посольства США в Украине.

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В заявлении САП названа "решающим органом по борьбе с коррупцией на высоком уровне".

"Мы призываем отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек", – написали дипломаты.

Через пару часов после их сообщения Офис президента Украины опубликовал свое.

"Нет и не может быть никакого адекватного объяснения, почему конкурс для избрания нового руководителя САП задерживается", – цитируется в сообщении президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что для "деятельности конкурсной комиссии созданы все условия". "Остались фактически финальные этапы конкурса. Никто не имеет права ставить под угрозу стабильность работы антикоррупционной инфраструктуры и выполнение международных обязательств Украины", – сказал Зеленский.

Отметим, комиссия должна была собраться 9 октября, чтобы назначить практическое задание для кандидатов, но этого не произошло из-за отсутствия кворума.

Глава "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) Виталий Шабунин сообщил, что на заседании комиссии отсутствовали трое ее членов, "контролируемых Офисом президента".

В конкурсе осталось только два участника: прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Сынюк и детектив НАБУ Александр Клименко.

Ранее Фокус писал, что еще в марте председатель комиссии по проведению конкурса Екатерина Коваль говорила, что уже в мае начнут работу руководитель САП, его заместитель и руководители отделов.

В октябре прошлого года Зеленский говорил, что не влияет на работу НАБУ, а нового руководителя САП выберут на конкурсе.