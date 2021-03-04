САП может получить нового руководителя уже в мае

В конкурсной комиссии сообщили, что на сегодняшний день на пост руководителя прокуратуры претендуют 128 человек

Конкурсная комиссия намерена избрать главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в мае текущего года.

Об этом в четверг, 4 марта сообщила на брифинге председатель комиссии по проведению конкурса Екатерина Коваль.

"Оптимистичный прогноз – в этом году в мае начнут работу руководитель САП, его заместитель и руководитель отдела", – сказала она.

По информации Екатерины Коваль, к конкурсу на сегодняшний день допущены 128 кандидатов из 169 заявителей, однако, в связи с тем, что несколько претендентов обжаловали свой недопуск, цифра может измениться.

Основные причины отказа в допуске к конкурсу – ограничения для назначения, определенные законодательством и непредоставление претендентами всех необходимых документов.

Кандидаты проходили проверку на знание законодательства, общие навыки и способности, их проверяли на детекторе лжи, также с каждым из них было собеседование относительно их профессиональной компетентности и добропорядочности.

Напомним, в октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не влияет на работу Национального антикоррупционного бюро, а нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры выберут на конкурсе.

Ранее в СМИ появилась информация, что кресло главы САП может занять нардеп от "Слуги народа", глава комитета правовой политики Андрей Костин.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий 16 июня этого года сообщил об открытии против него дисциплинарного производства кадровой комиссией Офиса генпрокурора Украины. Спустя два месяца, 21 августа Холодницкий написал заявление об увольнении.

Фокус сообщал о том, что согласно опросу, Верховной Раде не доверяют 76% украинцев, НАБУ – 72,5%, НАПК – 71%, САП и ВАКС – по 70%.