Зеленский заявил, что не влияет на работу НАБУ, а нового главу САП выберут на конкурсе

По словам президента, конкурс по отбору независимого руководителя Антикоррупционной прокуратуры будет "большим" и продлится несколько месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не влияет на работу Национального антикоррупционного бюро, а нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры выберут на конкурсе.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по завершению саммита "Украина-ЕС", во вторник, 6 октября, передает "Интерфакс-Украина".

“Никто не меняет руководство НАБУ, я так точно. Мне кажется, что вы ошиблись, вы хотели сказать именно о САП. Этот человек (бывший глава САП Назар Холодницкий – прим. ред.), антикоррупционый прокурор сам уволился. Потом была организована комиссия, абсолютно независимая. Вчера было первое заседание, я знаю, генеральный прокурор проводила первое заседание, были представители наших международных партнеров", – сказал Зеленский.

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По словам президента, независимый антикоррупционный прокурор будет выбран "в ближайшие месяцы".

"Потому что это большой конкурс, мне говорят, что может быть даже несколько сотен человек на эту должность”, – отметил украинский лидер.

Президент напомнил, что Конституционным судом Украины была отменена возможность назначать директора НАБУ указом президента, подчеркнул, что данный орган является независимым и добавил, что огрехи в его работе можно будет исправить через решения парламента. Также Зеленский предложил спросить у директора НАБУ Артема Сытника – "влияет ли на него каким-либо образом президент Украины".

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что кресло главы САП может занять нардеп от "Слуги народа", глава комитета правовой политики Андрей Костин.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий 16 июня этого года сообщил об открытии против него дисциплинарного производства кадровой комиссией Офиса генпрокурора Украины. Спустя два месяца, 21 августа Холодницкий написал заявление об увольнении.