САП може отримати нового керівника вже у травні

У конкурсній комісії повідомили, що на сьогодні на пост керівника прокуратури претендують 128 осіб.

Конкурсна комісія має намір обрати голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у травні поточного року.

Про це у четвер, 4 березня повідомила на брифінгу голова комісії з проведення конкурсу Катерина Коваль.

"Оптимістичний прогноз — цього року у травні почнуть роботу керівник САП, його заступник і керівник відділу", — сказала вона.

За інформацією Катерини Коваль, до конкурсу на сьогодні допущені 128 кандидатів зі 169 заявників, однак, через те, що кілька претендентів оскаржили свій недопуск, цифра може змінитися.

Основні причини відмови у допуску до конкурсу — обмеження для призначення, визначені законодавством і ненадання претендентами всіх необхідних документів.

Кандидати проходили перевірку на знання законодавства, загальні навички та здібності, їх перевіряли на детекторі брехні, також з кожним з них була співбесіда щодо їх професійної компетентності та доброчесності.

Нагадаємо, у жовтні минулого року президент України Володимир Зеленський заявив, що не впливає на роботу Національного антикорупційного бюро, а нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виберуть на конкурсі.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що крісло голови САП може зайняти нардеп від "Слуги народу", голова комітету правової політики Андрій Костін.

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький 16 червня цього року повідомив про відкриття проти нього дисциплінарного провадження кадровою комісією Офісу генпрокурора України. Через два місяці, 21 серпня Холодницький написав заяву про звільнення.

Фокус повідомляв про те, що згідно з опитуванням, Верховній Раді не довіряють 76% українців, НАБУ — 72,5%, НАПКА — 71%, САП і ВАКС — по 70%.