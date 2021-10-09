США і Євросоюз висловили "сильне розчарування" затримкою обрання керівника САП

Президент Володимир Зеленський вважає, що для завершення конкурсу немає ніяких об'єктивних перешкод.

ЄС і США "сильно розчаровані" незрозумілими і невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це йдеться в спільному заяві, опублікованій на Facebook-сторінці посольства США в Україні.

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У заяві САП названа "вирішальним органом з боротьбі з корупцією на високому рівні".

"Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок", — написали дипломати.

Через пару годин після їхнього повідомлення Офіс президента України опублікував своє.

"Немає і не може бути ніякого адекватного пояснення, чому конкурс для обрання нового керівника САП затримується", — цитується в повідомленні президент Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що для "діяльності конкурсної комісії створені всі умови". "Залишилися фактично фінальні етапи конкурсу. Ніхто не має права ставити під загрозу стабільність роботи антикорупційної інфраструктури та виконання міжнародних зобов'язань України", — сказав Зеленський.

Відзначимо, комісія повинна була зібратися 9 жовтня, щоб призначити практичне завдання для кандидатів, але цього не сталося через відсутність кворуму.

Глава "Центру протидії корупції" (ЦПК) Віталій Шабунін повідомив, що на засіданні комісії були відсутні троє її членів, "контрольованих Офісом президента".

У конкурсі залишилося тільки два учасники: прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк і детектив НАБУ Олександр Клименко.

Раніше Фокус писав, що ще в березні голова комісії з проведення конкурсу Катерина Коваль говорила, що вже в травні почнуть роботу керівник САП, його заступник і керівники відділів.

У жовтні минулого року Зеленський говорив, що не впливає на роботу НАБУ, а нового керівника САП виберуть на конкурсі.