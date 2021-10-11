"Крайне странный текст". В Офисе президента отреагировали на статью Медведева об Украине

В представительстве украинского президента считают, что зампред Совбеза РФ "не имеет репутационной ценности" и "выпал из актуальной политической повестки".

Статья экс-президента России и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о "бессмысленности контактов" российского руководства с властями Украины содержит "шантажистскую позицию". Помимо этого Медведев не привлекался к обсуждению организации переговоров между главой российского государства Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в комментарии "Украинской правде" заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, Украина в отношениях с РФ учитывает только официальную позицию президента Путина, а текст, который написал Медведев, является "крайне странным, неуместным, неактуальным". Также Подоляк отметил, что зампред Совбеза РФ является человеком, "выпавшим из актуальной политической повестки" и что к нему "с иронией относятся даже в российских СМИ".

Касательно причин появления этой статьи Подоляк высказал две версии:

"Во-первых, Медведев такой оскорбительной тональностью мог попытаться показать старшим товарищам, что он еще чего-то стоит. Это если решение о написании такого текста было его собственным. Что сомнительно, понимая и принимая тот факт, что сам Медведев давно не проявлял никакой внятной активности", — считает советник главы ОП.

Согласно второй версии, так как Медведев уже "не имеет особой репутационной ценности", решение выразить через его текст "открытые оскорбления и столь грубую ложь" может говорить о том, что экс-президентом РФ "просто воспользовались" как "слабой фигурой, о которой никто не будет сожалеть". Если правдивой является эта версия, по мнению Подоляка это "отображает весьма нервное состояние российского руководства, которое просто не знает, как вывести из тупика отношения между Россией и цивилизованным миром".

"Текст за подписью Медведева выдержан в таком стиле и в такой лексике, что напоминает классические пропагандистские тексты в советских газетах 1930-х годов… Если от имени государства допускается подобная стилистика, то дела плохи… Если подобный текст публикуется еще и в день начала тщательно готовившегося визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, то явно кто-то старается не только сохранить, но и усилить курс на конфронтацию", — заявил Подоляк.

В то же время он отметил, что Украина обращает внимание только на позицию действующего президента России, а то, что звучит в его окружении — "это вопрос вторичный, как минимум".

"Главный вопрос – какую позицию занимает сам господин Путин. Ведь от его имени официально звучали другие формулировки, и необходимость переговоров между Украиной и Россией подтверждалась. С украинской стороны необходимые шаги сделаны. Если же в России хотят обсудить, в том числе и идентичность Украины, чему уделено большое внимание в тексте Медведева, то исходить необходимо из следующего", — считает советник главы Офиса президента.

Резюмируя свое заявление Подоляк добавил, что идентичность украинцев и Украины как страны "точно отличается от того, что было сочинено по этому поводу в рамках сконструированной истории СССР или краткого курса истории КПСС".

"Ценности Украины отличаются от того, что излагалось о них в прошлом. Нужно принять и уважать этот факт", — заявил он.

Напомним, в своей статье для российского издания "Коммерсант" Медведев назвал президента Украины "вывернутым наизнанку человеком", Крымскую платформу — "дебильной", а закон о коренных народах "ублюдочных". Помимо этого он выразил уверенность, что до того момента, пока в Украине не поменяется власть, России иметь контакты с ней "бессмысленно".

Тем временем заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, как сообщают российские СМИ, уже прибыла в Москву, где сегодня проведет переговоры с высокопоставленными должностными лицами. В ходе визита, по словам пресс-службы Госдепа, стороны обсудят ряд "двусторонних, региональных и глобальных вопросов".

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский готов встретиться с Путиным, если на переговорах будет поднят вопрос оккупированного Россией Крыма.