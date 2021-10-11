"Вкрай дивний текст". В Офісі президента відреагували на статтю Медведєва про Україну

У представництві українського президента вважають, що заступник голови Радбезу РФ "не має репутації цінності" і "випав з актуального політичного порядку денного".

Стаття експрезидента Росії і заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про "безглуздість контактів" російського керівництва з владою України містить "шантажистську позицію". Крім цього, Медведєв не вдавався до обговорення організації переговорів між главою російської держави Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Про це в коментарі "Українській правді" заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, Україна у відносинах з РФ враховує тільки офіційну позицію президента Путіна, а текст, який написав Медведєв, є "вкрай дивним, недоречним, неактуальним". Також Подоляк зазначив, що заступник голови Радбезу РФ є людиною, яка "випала з актуального політичного порядку денного" і що до нього "з іронією ставляться навіть у російських ЗМІ".

Щодо причин появи цієї статті Подоляк висловив дві версії:

"По-перше, Медведєв такою образливою тональністю міг спробувати показати старшим товаришам, що він ще чогось вартий. Це якщо рішення про написання такого тексту було його власним. Що сумнівно, розуміючи і приймаючи той факт, що сам Медведєв давно не виявляв ніякої виразної активності", — вважає радник голови ОП.

Згідно з другою версією, оскільки Медведєв уже "не має особливої репутації цінності", рішення висловити через його текст "відкриті образи і настільки брутальну брехню" може говорити про те, що експрезидентом РФ "просто скористався" як "слабкою фігурою, про яку ніхто не буде шкодувати". Якщо правдивою є ця версія, на думку Подоляка, це "відображає досить нервовий стан російського керівництва, яке просто не знає, як вивести з глухого кута відносини між Росією і цивілізованим світом".

"Текст з підписом Медведєва витриманий у такому стилі і в такій лексиці, що нагадує класичні пропагандистські тексти в радянських газетах 1930-х років ... Якщо від імені держави допускається подібна стилістика, то справи кепські ... Якщо подібний текст публікується ще і в день початку ретельно приготовленого візиту в Москву заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд, то явно хтось намагається не тільки зберегти, але і посилити курс на конфронтацію", — заявив Подоляк.

У той же час він зазначив, що Україна звертає увагу тільки на позицію чинного президента Росії, а те, що звучить у його оточенні — "це питання вторинне, як мінімум".

"Головне питання — яку позицію займає сам пан Путін. Адже від його імені офіційно звучали інші формулювання, і необхідність переговорів між Україною та Росією підтверджувалася. З української сторони необхідні кроки зроблені. Якщо ж у Росії хочуть обговорити, зокрема і ідентичність України, чому приділено велику увагу в тексті Медведєва, то виходити необхідно з наступного", — вважає радник голови Офісу президента.

Резюмуючи свою заяву, Подоляк додав, що ідентичність українців та України як країни "точно відрізняється від того, що було складено з цього приводу в межах сконструйованої історії СРСР або короткого курсу історії КПРС".

"Цінності України відрізняються від того, що містилося про них у минулому. Потрібно прийняти і поважати цей факт", — заявив він.

Нагадаємо, у своїй статті для російського видання "Комерсант" Медведєв назвав президента України "вивернутою навиворіт людиною", Кримську платформу — "дебільною", а закон про корінні народи "ублюдочним". Крім цього, він висловив упевненість, що до того моменту, поки в Україні не зміниться влада, Росії мати контакти з нею "безглуздо".

Тим часом заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, як повідомляють російські ЗМІ, уже прибула в Москву, де сьогодні проведе переговори з високопоставленими посадовими особами. У ході візиту, за словами пресслужби Держдепу, сторони обговорять ряд "двосторонніх, регіональних і глобальних питань".

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним, якщо на переговорах буде порушено питання окупованого Росією Криму.