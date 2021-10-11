Опрос "Рейтинга" по выборам мэра Харькова: победитель может определиться уже в первом туре

Разрыв между двумя основными кандидатами среди определившихся с выбором составляет 30%.

Внеочередные выборы мэра Харькова в 2021 году могут пройти в один тур, поскольку один из кандидатов получит более 50% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного группой "Рейтинг" с 2 по 7 октября.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Так, среди тех, кто определился с выбором и собирается голосовать на выборах мэра Харькова, ответы распределились следующим образом:

Игорь Терехов ("Блок Кернеса — Успешный Харьков!") — 57,6%; Михаил Добкин (самовыдвиженец) — 27,6%; Александр Скорик ("Европейская Солидарность") — 3,6%; Денис Ярославский (самовыдвиженец) — 3,6%; Алина Мустафаева (самовыдвиженка) — 2,5%; Константин Немичев (самовыдвиженец) — 2,1%; Владимир Плетнев ("Партия Шария") — 2%.

За остальных предложенных кандидатов готовы проголосовать менее 1% участников опроса.

[ + – ] Кого горожане готовы поддержать на выборах мэра Харькова

На вопрос "Кто, по вашему мнению, победит на выборах мэра Харькова в этом году?" 63% участников опроса ответили "Терехов", 14% — "Добкин", 2% выбрали вариант "другой кандидат", а 21% затруднились с ответом.

[ + – ] Кто, по мнению горожан, победит на выборах мэра Харькова

Аудитория соцопроса: совершеннолетние жители Харькова. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Выборочная совокупность: 1 200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Выборы мэра Харькова 2021: результаты соцопроса от Socis

Стоит отметить, что это не первый соцопрос, результаты которого свидетельствуют о том, что выборы мэра Харькова могут пройти в один тур. Так, исследование, проведенное Центром Socis в период с 20 по 28 сентября, также говорит, что один из кандидатов наберет более 50% голосов в первом туре. В частности, среди определившихся с выбором и готовых идти на избирательные участки ответы распределились следующим образом:

Игорь Терехов — 52,3%;

Михаил Добкин — 29,1%;

Юлия Светличная — 6,6%;

Алина Мустафаева — 1,9%;

Константин Немичев — 1,7%.

Остальных предложенных кандидатов готовы были поддержать менее 1% опрошенных харьковчан.

[ + – ] Рейтинг потенциальных кандидатов на выборах мэра Харькова, результаты сентябрьского опроса Центра Socis

Напомним, ранее мы писали, что результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в мае 2021 года, свидетельствовали о том, что лидером электоральных симпатий среди харьковчан был Терехов. Впрочем, на тот момент он опережал Добкина лишь на 15%.

Отметим, внеочередные выборы мэра Харькова запланированы на воскресенье, 31 октября.