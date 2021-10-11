Опитування "Рейтингу" про вибори мера Харкова: переможець може визначитися вже в першому турі

Розрив між двома основними кандидатами серед тих, хто визначився з вибором, становить 30%.

Позачергові вибори мера Харкова у 2021 році можуть відбутися в один тур, оскільки один із кандидатів отримає більше 50% голосів виборців. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного групою "Рейтинг" із 2 по 7 жовтня.

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Так, серед тих, хто визначився з вибором і збирається голосувати на виборах мера Харкова, відповіді розподілилися наступним чином:

Ігор Терехов ("Блок Кернеса — Успішний Харків!") — 57,6%; Михайло Добкін (самовисуванець) — 27,6%; Олександр Скорик ("Європейська Солідарність") — 3,6%; Денис Ярославський (самовисуванець) — 3,6%; Аліна Мустафаєва (самовисуванка) — 2,5%; Костянтин Немічев (самовисуванець) — 2,1%; Володимир Плетньов ("Партія Шарія") — 2%.

За інших запропонованих кандидатів готові проголосувати менше 1% учасників опитування.

[ + – ] Кого городяни готові підтримати на виборах мера Харкова

На запитання: "Хто, на вашу думку, переможе на виборах мера Харкова в цьому році?" — 63% учасників опитування відповіли "Терехов", 14% — "Добкін", 2% вибрали варіант "інший кандидат", а 21% вагалися з відповіддю.

[ + – ] Хто, на думку городян, переможе на виборах мера Харкова

Аудиторія соцопитування: повнолітні жителі Харкова. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Вибіркова сукупність 1 200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Вибори мера Харкова 2021: результати соцопитування від Socis

Варто відзначити, що це не перше соцопитування, результати якого свідчать про те, що вибори мера Харкова можуть пройти в один тур. Так, дослідження, проведене Центром Socis у період із 20 по 28 вересня, також говорить, що один із кандидатів набере більше 50% голосів у першому турі. Зокрема, серед тих, хто визначився з вибором і готовий іти на виборчі дільниці, відповіді розподілилися наступним чином:

Ігор Терехов — 52,3%;

Михайло Добкін — 29,1%;

Юлія Світлична — 6,6%;

Аліна Мустафаєва — 1,9%;

Костянтин Немічев — 1,7%.

Решту запропонованих кандидатів готові були підтримати менше 1% опитаних харків'ян.

[ + – ] Рейтинг потенційних кандидатів на виборах мера Харкова, результати вересневого опитування Центру Socis

Нагадаємо, раніше ми писали, що результати соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у травні 2021 року, свідчили про те, що лідером електоральних симпатій серед харків'ян був Терехов. Утім, на той момент він випереджав Добкіна лише на 15%.

Відзначимо, позачергові вибори мера Харкова заплановано на неділю, 31 жовтня.