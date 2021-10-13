Сына Януковича заочно арестовали по делу о "Межигорье"

Следствие считает, что Александр Янукович вместе с отцом нанесли государству убытки в размере более 500 млн грн.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно избрал сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича — Александру Януковичу — меру пресечения в виду содержания под стражей по делу о завладении резиденции "Межигорье" путем злоупотребления служебным положением. Об этом говорится в сообщении ВАКС.

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Сыну экс-президента инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В свою очередь, пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пишет, что Александр Янукович, как и его отец, подозреваются в незаконном завладении резиденции, что принесло стране более 500 млн грн убытков.

"Суд поддержал позицию прокурора и детектива и удовлетворил ходатайство в полном объеме", — говорится в сообщении.

До этого, 25 августа, судья ВАКС по ходатайству прокуроров САП и детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования относительно бывшего президента и его сына в их отсутствие.

Следует отметить, что Виктор Янукович занимал "Межигорье" с 2002 по 2014 год.

Фокус ранее писал о том, что экс-президент Виктор Янукович в канун 30-летия Независимости Украины записал обращение к украинцам. Беглый экс-президент считает главной ошибкой Украины за последние 30 лет отказ от добрососедства с РФ. Также он заявил, что при его руководстве страна жила лучше, чем сейчас.

Напомним, 2 августа Печерский районный суд Киева разрешил ГБР расследовать роль Виктора Януковича в расстрелах на Майдане.