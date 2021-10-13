Сина Януковича заочно заарештували у справі про "Межигір'я"

Слідство вважає, що Олександр Янукович разом з батьком завдали державі збитків у розмірі понад 500 млн грн.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України заочно обрав синові колишнього президента України Віктора Януковича — Олександру Януковичу — запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання службовим становищем. Про це йдеться в повідомленні ВАКС.

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Синові експрезидента інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

У свою чергу, пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) пише, що Олександр Янукович, як і його батько, підозрюються в незаконному заволодінні резиденцією, що принесло країні понад 500 млн грн збитків.

"Суд підтримав позицію прокурора та детектива і задовольнив клопотання в повному обсязі", — йдеться в повідомленні.

До цього, 25 серпня, суддя ВАКС за клопотанням прокурорів САП і детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) дав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього президента та його сина в їхню відсутність.

Варто зазначити, що Віктор Янукович займав "Межигір'я" з 2002 по 2014 рік.

Фокус раніше писав про те, що експрезидент Віктор Янукович напередодні 30-річчя Незалежності України записав звернення до українців. Експрезидент-утікач вважає головною помилкою України за останні 30 років відмову від добросусідства з РФ. Також він заявив, що за його керівництва країна жила краще, ніж зараз.

Нагадаємо, 2 серпня Печерський районний суд Києва дав дозвіл для ДБР розслідувати роль Віктора Януковича в розстрілах на Майдані.