"ЛНР" решила выйти из Минских переговоров (фото)

Боевики требуют освободить задержанного в районе КПВВ "Золотое" гражданина РФ, который под прикрытием разведывал позиции украинских военнослужащих.

Так называемая "ЛНР" считает бессмысленными дальнейшие переговоры с Украиной в рамках Минского формата до освобождения представителя боевиков, гражданина РФ Андрея Косяка, который был задержан 13 октября в районе КПВВ "Золотое". Об этом сообщают ресурсы сепаратистов.

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По словам главаря боевиков Леонида Пасечника, задержанный — "представитель "ЛНР" в ОЦКК (Общий центр по контролю и координации)", он потребовал "незамедлительно" освободить его. Помимо этого, Пасечник обратился к международным организациям, чтобы те дали оценку действиям Киева и "оказали давление" на Украина ради "реализации Минских договоренностей".

Главарь боевиков считает, руководство Украины "не желает идти мирным путем урегулирования конфликта на Донбассе". По его словам, минский формат как таковой "находится под угрозой".

Что случилось в районе КПВВ "Золотое"

Ранее в этот же день пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщила, что украинские военнослужащие задержали на Донбассе боевика "ЛНР", который под прикрытием разминирования с повязкой СЦКК проводил разведку позиций украинских военнослужащих.

По информации ТКГ, группа украинских военнослужащих задержала боевика гибридной армии РФ. Им оказался уроженец Алчевска Луганской области Андрей Косяк 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы. Утверждается, что задержанный подозревается в Украине в совершении умышленного убийства.

Было опубликовано изображение "военного билета" боевика, где указано, что в 2020 году тот получил российский паспорт.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фокус ранее писал о том, что сотрудники Контрразведки СБУ задержали боевика военного формирования РФ "ЛНР" в Луганской области, который штурмовал админздание спецслужбы в 2014 году. По данным силовиков, подозреваемый вернулся на подконтрольную территорию Украины после конфликта с "руководством" оккупантов, где его обнаружила контрразведка.

В июне 2021 СБУ разоблачила центр легализации пророссийских боевиков "ДНР".