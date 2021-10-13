"ЛНР" вирішила вийти з Мінських переговорів (фото)

Бойовики вимагають звільнити затриманого в районі КПВВ "Золоте" громадянина РФ, який під прикриттям розвідував позиції українських військовослужбовців.

Так звана "ЛНР" вважає безглуздими подальші переговори з Україною в межах Мінського формату до звільнення представника бойовиків, громадянина РФ Андрія Косяка, який був затриманий 13 жовтня в районі КПВВ "Золоте". Про це повідомляють ресурси сепаратистів.

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За словами ватажка бойовиків Леоніда Пасічника, затриманий — "представник" ЛНР "в ЗЦКК (Загальний центр з контролю і координації)", він зажадав "негайно" звільнити його. Крім цього, Пасічник звернувся до міжнародних організацій, щоб ті дали оцінку діям Києва і "натиснули" на Україну заради "реалізації Мінських домовленостей".

Ватажок бойовиків вважає, керівництво України "не бажає йти мирним шляхом врегулювання конфлікту на Донбасі". За його словами, мінський формат як такий "під загрозою".

Що сталося в районі КПВВ "Золоте"

Раніше в цей же день пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомила, що українські військовослужбовці затримали на Донбасі бойовика "ЛНР", який під прикриттям розмінування з пов'язкою СЦКК проводив розвідку позицій українських військовослужбовців.

За інформацією ТКГ, група українських військовослужбовців затримала бойовика гібридної армії РФ. Ним виявився уродженець Алчевська Луганської області Андрій Косяк 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси. Стверджується, що затриманий підозрюється в Україні у скоєнні умисного вбивства.

Було опубліковано зображення "військового квитка" бойовика, де вказано, що у 2020 році той отримав російський паспорт.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фокус раніше писав про те, що співробітники контррозвідки СБУ затримали бойовика військового формування РФ "ЛНР" у Луганській області, який штурмував адмінбудинок спецслужби у 2014 році. За даними силовиків, підозрюваний повернувся на підконтрольну територію України після конфлікту з "керівництвом" окупантів, де його виявила контррозвідка.

У червні 2021 СБУ викрила центр легалізації проросійських бойовиків "ДНР".