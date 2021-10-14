Спикер Рады Стефанчук прервал свой брифинг, чтобы послушать гимн Украины (видео)

Инцидент произошел когда председатель парламента отвечал на вопрос о своей готовности сотрудничать с главой партии "Слуга народа" Корниенко, если тот станет первым вице-спикером.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга у Михайловского собора в Киеве прервал свой ответ на вопрос журналиста из-за того, что неподалеку начал звучать государственный гимн Украины. Соответствующее видео в четверг, 14 октября, обнародовал YouTube-канал заблокированного на территории страны издания "Шарий.net".

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Так, один из журналистов задал Стефанчуку вопрос, готов ли он работать с главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко, если тот займет пост вице-спикера парламента.

"Сегодня у нас, к большому сожалению, преувеличены роль и значение президиума Верховной Рады. (Вне зависимости от того,) кого делегирует зал на какую-либо должность, с тем мы должны сотрудничать, потому что парламент является единственной законодательной институцией. От того, как нам удастся сохранить этот институционализм, будет (зависеть) регулирование…", — заявил спикер Рады, после чего прервал свой ответ.

"Я извиняюсь, звучит гимн", — добавил Стефанчук и замолчал.

[ + – ] Стефанчук слушает гимн Украины во время брифинга

После этого другой журналист обратился к спикеру парламента, чтобы задать вопрос, однако чиновник его проигнорировал.

В видео брифинга, опубликованном на официальном YouTube-канале парламента, этого эпизода нет. Как сообщил телеграм-канал Pavlovsky News, Стефанчук вместе с журналистами дослушал гимн до конца, после чего продолжил отвечать на вопросы.

Напомним, в четверг, 7 октября, народные депутаты отозвали Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. На этом посту его заменил уже бывший вице-спикер Руслан Стефанчук. Также пропрезидентская фракция "Слуга народа" выдвигает кандидатуру главы партии Александра Корниенко на должность первого заместителя главы парламента, однако решение по нему Радой пока не принималось.