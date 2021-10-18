"Просил привезти воды": полиция подтвердила смерть брата мэра Кривого Рога

Андрей Павлов, утверждают силовики, жаловался на начавшееся накануне плохое самочувствие. Из-за этого он просил товарища приехать и взять с собой жидкости.

В полиции Днепропетровской области подтвердили факт смерти брата мэра Кривого Рога Константина Павлова — Андрея. По словам правоохранителей, тело погибшего обнаружил его знакомый, приехавший его навестить.

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При этом никаких признаков насильственной смерти на теле 46-летнего мужчины не обнаружили. Заявитель, который и позвонил в полицию, чтобы сообщить о смерти мужчины, сказал, что утром погибший позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня плохо себя чувствовал. Когда знакомый приехал, то человек уже был мертв.

Сейчас на месте смерти мужчины работают эксперты и оперативники. Затем тело погибшего направят на судмедэкспертизу, в ходе которой установят причину смерти.

"Данное событие зарегистрировано в порядке, предусмотренным действующим законодательством. Сейчас все обстоятельства выясняются", — рассказали в полиции.

Фокус ранее писал о том, что брат покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова — Андрей Павлов — был найден мертвым у себя в квартире. Андрей Павлов, по словам очевидцев, 18 октября утром был еще жив, однако пришедшие к нему в гости вечером друзья нашли его мертвым.

15 августа, появилась информация о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Его тело нашли на крыльце загородного дома в селе Вольное Днепропетровской области с огнестрельным ранением в груди. Рядом с трупом лежал карабин Сайга — гражданская вариация автомата Калашникова АК-47.