"Просив привезти води": поліція підтвердила смерть брата мера Кривого Рогу

Андрій Павлов, стверджують силовики, скаржився на погане самопочуття, що почалося напередодні. Через це він просив товариша приїхати і взяти із собою рідини.

У поліції Дніпропетровської області підтвердили факт смерті брата мера Кривого Рогу Костянтина Павлова — Андрія. За словами правоохоронців, тіло загиблого знайшов його знайомий, який приїхав його відвідати.

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При цьому жодних ознак насильницької смерті на тілі 46-річного чоловіка не зафіксували. Заявник, який і зателефонував у поліцію, щоб повідомити про смерть чоловіка, сказав, що вранці загиблий подзвонив йому і попросив привезти води, оскільки з учорашнього дня погано почувався. Коли знайомий приїхав, то людина вже була мертва.

Зараз на місці смерті чоловіка працюють експерти й оперативники. Потім тіло загиблого спрямують на судмедекспертизу, в процесі якої встановлять причину смерті.

"Ця подія зареєстрована в порядку, передбачених чинним законодавством. Зараз усі обставини з'ясовуються", — розповіли в поліції.

Фокус раніше писав про те, що брат покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова — Андрій Павлов — був знайдений мертвим у себе в квартирі. Андрій Павлов, за словами очевидців, 18 жовтня вранці був ще живий, однак друзі, котрі прийшли до нього в гості ввечері, знайшли чоловіка мертвим.

15 серпня, з'явилася інформація про смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Його тіло знайшли на ґанку заміського будинку в селі Вільне Дніпропетровської області з вогнепальним пораненням у груди. Поряд із трупом лежав карабін Сайга — громадянська варіація автомата Калашникова АК-47.