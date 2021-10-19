"Россия начала войну на Донбассе и препятствует мирному урегулированию", - глава Пентагона

В ходе визита в Киев Ллойд Остин предложил "говорить четко" и заверил, что Штаты будут помогать Украине защищать территориальную целостность.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что боевые действия на Донбассе начались из-за России. Но Штаты будут всячески помогать Киеву противостоять агрессии соседа, сообщил американский чиновник на брифинге в Киеве, проведенным совместно с министром обороны Андреем Тараном, передает "Гордон".

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"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию", — сообщил Остин и добавил, что РФ начала нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Глава Пентагона подчеркнул, что со стороны США будут сделаны все возможные шаги, чтобы помочь Украине защититься от противника.

"Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать ее способность защищать территориальную целостность и неприкосновенность", – сказал министр.

Глава Пентагона Ллойд Остин посетил Украину 19 октября в рамках сотрудничества по документам, подписанным Минобороны Украины и американским оборонным ведомством в августе этого года. Визит высокопоставленного иностранного чиновника ранее анонсировал президент Владимир Зеленский, когда пребывал в Вашингтоне.

Официально Остин нечасто ездил за границу в качестве главы Пентагона — всего пять раз. Поездка министра обороны США в Украину оказалось комбинированной, поскольку она объединена с посещением Грузии и Румынии, а также со встречей его коллег по блоку НАТО 21-22 октября.

Ожидается, что оборонные ведомства двух стран заключат новые соглашения. Возможно, это будут контракты на поставки оружия.

Стоит отметить, что Остин во время встречи с Зеленским в сентябре этого года, которая состоялась в Пентагоне, заявил о поддержке Вашингтоном курса Украины в НАТО.