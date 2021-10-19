"Росія почала війну на Донбасі та перешкоджає мирному врегулюванню", — глава Пентагону

У ході візиту до Києва Ллойд Остін запропонував "говорити чітко" та запевнив, що Штати допомагатимуть Україні захищати територіальну цілісність.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що бойові дії на Донбасі почалися через Росію. Але Штати всіляко допомагатимуть Києву протистояти агресії сусіда, повідомив американський чиновник на брифінгу в Києві, проведеному спільно з міністром оборони Андрієм Тараном, передає "Гордон".

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"Давайте чітко говорити, що Росія почала цю війну і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню", — повідомив Остін і додав, що РФ почала порушувати територіальну цілісність і суверенітет України.

Глава Пентагону наголосив, що з боку США вживуть усіх можливих заходів, щоб допомогти Україні захиститись від противника.

"Ми з нашого боку робитимемо все можливе, щоб підтримати Україну, розвивати її здатність захищати територіальну цілісність і недоторканність", — сказав міністр.

Глава Пентагону Ллойд Остін відвідав Україну 19 жовтня в межах співпраці за документами, підписаними Міноборони України й американським оборонним відомством у серпні цього року. Візит високопоставленого іноземного чиновника раніше анонсував президент Володимир Зеленський, коли перебував у Вашингтоні.

Офіційно Остін нечасто їздив за кордон у ролі глави Пентагону — всього п'ять разів. Поїздка міністра оборони США в Україні виявилася комбінованою, оскільки вона об'єднана з відвідуванням Грузії та Румунії, а також із зустріччю його колег з блоку НАТО 21-22 жовтня.

Очікується, що оборонні відомства двох країн укладуть нові угоди. Можливо, це будуть контракти на поставки зброї.

Варто відзначити, що Остін під час зустрічі з Зеленським у вересні цього року, яка відбулася в Пентагоні, заявив про підтримку Вашингтоном курсу України в НАТО.