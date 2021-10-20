Могли везти для химических атак: в Закарпатье разоблачили контрабанду ртути (видео)

Спрятанные емкости с тремя килограммами опасного вещества нашли у гражданина европейской страны в Закарпатье, который хотел вывезти их из Украины.

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) помешала контрабандистам провезти металическую ртуть из Закарпатья в страны Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Силовики утверждают, что токсичное вещество могли в дальнейшем использовать для массовых химических терактов. По их словам, разоблачить злоумышленников удалось, когда те пытались провезти три килограмма ртути, а роль "курьера" выполнял гражданин одной из европейских стран.

Фото: СБУ

"За границей курьера ожидал заказчик, которому он планировал продать опасный "товар" за 200 тысяч евро", — говорится в сообщении.

Задержать "курьера" удалось в пункте пропуска "Малые Селменцы". Во время осмотра личных вещей правоохранители выявили у мужчины спрятанные емкости с ртутью.

По факту произошедшего было начато расследование по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, мужчине вручили подозрение.

Фото: СБУ

Сейчас силовики изучают происхождение ртути, а также вычисляют продавцов и заказчиков вещества.

Что такое ртуть

Ртуть — это высокотоксичное химическое вещество самого высокого класса опасности. Ее пары и растворы могут вызвать сильнейшее отравление, которое способно завершиться летальным исходом. В том числе это вещество может использоваться для совершения террористических актов.

Фокус ранее писал о том, что президент Владимир Зеленский поручил СНБО на законодательном уровне ужесточить ответственность за контрабанду. Нарушителям за данное преступление нужно ограничивать свободу на 20 лет, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним также, что в Украину пытались контрабандой провезти партию техники Apple на 30 млн грн.