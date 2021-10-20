Могли везти для хімічних атак: на Закарпатті викрили контрабанду ртуті (відео)

Заховані ємності з трьома кілограмами небезпечної речовини знайшли в громадянина європейської країни на Закарпатті, який хотів вивезти їх з України.

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) завадила контрабандистам провезти металеву ртуть із Закарпаття до країн Євросоюзу. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Силовики стверджують, що токсичну речовину могли надалі використовувати для масових хімічних терактів. За їхніми словами, викрити зловмисників вдалося, коли ті намагалися провезти три кілограми ртуті, а роль "кур'єра" виконував громадянин однієї з європейських країн.

Фото: СБУ

"За кордоном кур'єра очікував замовник, якому він планував продати небезпечний "товар" за 200 тисяч євро", — йдеться в повідомленні.

Затримати "кур'єра" вдалося в пункті пропуску "Малі Селменці". Під час огляду особистих речей правоохоронці виявили в чоловіка заховані ємності з ртуттю.

За фактом події було розпочато розслідування за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, чоловікові вручили підозру.

Фото: СБУ

Наразі силовики вивчають походження ртуті, а також обчислюють продавців та замовників речовини.

Що таке ртуть

Ртуть — це високотоксична хімічна речовина найвищого класу небезпеки. Її пари та розчини можуть викликати сильне отруєння, яке здатне завершитися летальним результатом. Зокрема ця речовина може використовуватися для скоєння терористичних актів.

Фокус раніше писав про те, що президент Володимир Зеленський доручив РНБО на законодавчому рівні посилити відповідальність за контрабанду. Порушникам за цей злочин потрібно обмежувати свободу на 20 років, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Нагадаємо також, що в Україні намагалися контрабандою провезти партію техніки Apple на 30 млн грн.